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29 июля 2026 в 12:39

Собирал эти пирамидки — все удивлялись, а через 10 минут сметали топ-закуску с блюда: нужны крекер, ветчина, сыр и немного магии

Фото: D-NEWS.ru
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Беру обычные соленые крекеры, ломтики ветчины, швейцарский сыр и за 10 минут в духовке получаю закуску, которая собирает вокруг всех домашних. Сыр плавится в нежную прослойку, ветчина отдает свой сок, а крекер остается потрясающе хрустящим. Подаю прямо с противня — съедают быстрее, чем я успеваю предупредить, что они горячие.

Ингредиенты

Ветчина — 6 ломтиков, крекеры — 48 шт., сыр швейцарский — 6 ломтиков, сливочное масло — 50 г, вустерский соус — 1 ч. л., мак — 1 ч. л., чеснок сушеный — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 175 °С и выкладываю половину крекеров на противень с пергаментом. Каждый ломтик ветчины и сыра разрезаю на 4 квадратика, раскладываю на крекеры и накрываю оставшимися крекерами — получаются аккуратные башенки. Тем временем растапливаю сливочное масло, смешиваю с вустерским соусом и сушеным чесноком, щедро поливаю этим все сэндвичи. Посыпаю маком и отправляю в духовку на 10–12 минут — пока сыр не станет тягучим, а верх золотистым. Самое сложное — дождаться, пока они чуть остынут, потому что аромат мгновенно зовет всех на кухню.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Эти миниатюрные сэндвичи из крекеров напоминают детские башенки — но после духовки превращаются в хрустящее ароматное чудо. Расплавленный швейцарский сыр скрепляет слои ветчины и крекера, а сливочное масло с вустерским соусом и чесноком дает тот самый пикантный аромат.

Проверено редакцией
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