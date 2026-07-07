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07 июля 2026 в 15:34

Нежные кабачковые вафли: три рецепта, которые заменят калорийный завтрак

Нежные кабачковые вафли для стройности и сытности — три полезных рецепта Нежные кабачковые вафли для стройности и сытности — три полезных рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Кабачки — настоящий подарок для тех, кто следит за своей фигурой, сохраняя ее идеальной, но при этом не хочет отказываться от вкусной и сытной еды. Эти овощи добавляют объем и нежность тесту, снижая калорийность блюд. Кабачковые вафли готовят в вафельнице, и они становятся отличным вариантом для завтрака или легкого ужина. Ниже три оригинальных рецепта с необычными ингредиентами, которые делают блюдо еще полезнее и интереснее.

Кабачковые вафли с семенами чиа и овсяной мукой

Вам понадобится: кабачок молодой (300 г), мука овсяная (150 г), семена чиа (2 ст. л.), яйца крупные (2 шт.), молоко миндальное (200 мл), масло кокосовое (1 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), соль и специи по вкусу.

Способ приготовления: кабачок натереть на терке, отжать лишнюю жидкость. Семена чиа замочить в 4 ст. л. теплой воды на 10 минут до гелеобразной массы. Смешать все ингредиенты до однородного теста консистенции густой сметаны. Разогреть вафельницу, слегка смазать кокосовым маслом и выпекать порции по 4–5 минут до золотистого цвета.

  • На 100 г: примерно 95 ккал, БЖУ 4 г / 3 г / 12 г.

  • Полезные свойства: кабачки способствуют выведению лишней жидкости и поддерживают микрофлору кишечника благодаря клетчатке; семена чиа богаты омегой-3 и дают длительное насыщение.

  • Возможный вред: при избытке чиа может вызвать вздутие у чувствительных людей.

Кабачковые вафли на гречневой муке с творогом и зеленью

Для воплощения рецепта в жизнь вам понадобится: кабачок (250 г), мука гречневая (120 г), творог мягкий 5% (150 г), яйца (2 шт.), кефир (100 мл), зелень укропа и петрушки свежая (пучок), чеснок (1 зубчик), разрыхлитель (1 ч. л.), соль по вкусу.

Нежные кабачковые вафли: три рецепта, которые заменят калорийный завтрак Нежные кабачковые вафли: три рецепта, которые заменят калорийный завтрак Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ приготовления: кабачок натереть, отжать сок. Творог растереть с яйцами и кефиром, добавить измельченную зелень и чеснок. Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать. Выпекать в разогретой вафельнице 5–6 минут. Гречневая мука придает ореховый оттенок, а творог — особую нежность.

  • На 100 г: примерно 110 ккал, БЖУ 7 г / 4 г / 11 г.

  • Полезные свойства: гречка нормализует уровень сахара и богата железом; кабачки низкокалорийны и помогают в контроле веса.

  • Возможный вред: творог в больших количествах может нагружать почки при хронических заболеваниях.

Кабачковые вафли с амарантовой мукой и шпинатом

Понадобится: кабачок (280 г), мука амарантовая (100 г), шпинат свежий (100 г), яйца (2 шт.), йогурт натуральный (150 г), масло оливковое (1 ч. л.), лимонная цедра (от половины лимона), разрыхлитель (1 ч. л.), соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: шпинат бланшировать 1 минуту и измельчить в блендере с йогуртом. Кабачок натереть и отжать. Соединить все компоненты в тесто. Выпекать в вафельнице по 4 минуты на порцию. Амарант и шпинат дают необычный зеленоватый оттенок и яркий вкус.

  • На 100 г: примерно 105 ккал, БЖУ 5 г / 3,5 г / 13 г.

  • Полезные свойства: амарант — источник растительного белка и лизина, поддерживает мышечную массу; шпинат богат витаминами и антиоксидантами для иммунитета.

  • Возможный вред: амарант содержит оксалаты, что требует осторожности при проблемах с почками.

Ранее мы делились с вами рецептами закуски-пятиминутки из кабачков.

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