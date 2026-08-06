Сладкое на завтрак отменяется: мешаю вяленые томаты с базиликом — вафли с холодным соусом улетают за минуты

Сладкое на завтрак отменяется: мешаю вяленые томаты с базиликом — вафли с холодным соусом улетают за минуты

Вяленые томаты, базилик и чесночный соус — эти вафли созданы для тех, кто любит несладкую выпечку с насыщенным вкусом. Горячее тесто с кусочками помидоров и холодная сметанная заправка встречаются в одной тарелке, и это сочетание работает безотказно. Готовится все просто, а выглядит так, будто завтрак подают в дорогом ресторане.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 250 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 150 г, сливки 20% — 100 мл, томаты вяленые — 130 г, базилик свежий — 70 г, желток яичный — 4 шт., соль — на кончике ножа, сметана 30% — 300 г, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала очень мелко режу вяленые помидоры и рублю листочки базилика. Масло растапливаю и даю немного остыть. Желтки взбиваю миксером со щепоткой соли, затем вливаю теплое масло и перемешиваю.

Добавляю муку и половину молока, вымешиваю на низкой скорости, постепенно подливая оставшееся молоко и сливки. В готовое тесто отправляю нарезанные помидоры и базилик, еще раз перемешиваю. Выпекаю вафли в приборе по инструкции.

Тем временем готовлю соус: в сметану выдавливаю через пресс чеснок, добавляю соль и перец, взбиваю венчиком до пышности. Подаю горячие вафли с холодным соусом, украшаю целыми вялеными помидорами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня удивило, насколько эффектно выглядит результат: румяные вафли с зелеными вкраплениями базилика и янтарными кусочками томатов — хоть сейчас на фотосессию. А вкус действительно напоминает пиццу, только в более легком и хрустящем формате.