Котлеты стреляют при жарке, поэтому все чаще готовлю гнезда в духовке — вкусно и без лишнего жира

Котлеты стреляют при жарке, поэтому все чаще готовлю гнезда в духовке — вкусно и без лишнего жира

Когда не хочется стоять у плиты и отмывать кухню после жарки котлет, готовлю мясные гнезда в духовке. Получаются они очень сочными благодаря нежному куриному фаршу, а начинка из шампиньонов с творожным сыром делает блюдо еще вкуснее.

Сверху остается только добавить немного сыра, дождаться аппетитной румяной корочки — и можно подавать к столу с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

Для приготовления вам понадобится: куриный фарш — 500 г, белый хлеб — 1 ломтик, молоко — 50 мл, репчатый лук — 1 шт., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сушеный чеснок — 1 ч. л. Для начинки: шампиньоны — 400 г, творожный сыр — 1 ст. л. Для верха: твердый сыр — 100–120 г.

Хлеб замочите в молоке. В фарш добавьте размоченный хлеб, половину мелко нарезанного лука, соль, перец и сушеный чеснок, хорошо перемешайте. Шампиньоны и оставшийся лук обжарьте до испарения жидкости, затем добавьте творожный сыр и перемешайте до однородности.

Из фарша сформируйте круглые гнезда с небольшим углублением в центре и выложите их на противень. Наполните грибной начинкой и запекайте при 180 градусах около 30 минут. Затем посыпьте каждое гнездо тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр полностью не расплавится и слегка не подрумянится.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такие мясные гнезда вместо обычных котлет. Кстати, с грибной начинкой они получаются особенно сочными, а духовка делает всю работу сама — без брызг масла и лишних хлопот.