Как у бабушки: классический рецепт пышных оладий из кабачков

Лето — время, когда дачники чуть ли не каждый день думают: что же делать с урожаем кабачков? Приготовьте из них оладьи: делимся классическим рецептом кабачковых оладий пошагово, простым и надежным, который, возможно, знала и ваша бабушка!

Для приготовления возьмите два молодых кабачка среднего размера, 1 яйцо, пару зубчиков чеснока, 4–5 ст. л. муки и любимые специи. Молодые кабачки лучше не очищать от кожуры — в ней содержатся приносящие пользу компоненты, да и сами оладушки так выпекаются более аппетитными. Натрите плоды на крупной терке, без усилий немного отожмите лишнюю влагу, чтобы сделает тесто более плотным.

В любой глубокой таре соедините вместе массу из кабачков с яйцом, чесноком, который пропустили через пресс, и ржаной или пшеничной мукой. Добавьте щепотку соли, молотый перец и любимые специи. Тесто, которое получится, должно напоминать плотную сметану — тогда оладушки будут хорошо держать форму.

На уже хорошо к этому времени разогретую сковороду налейте 3–4 ст. л. растительного масла для жарки. Выкладывайте тесто, стараясь делать аккуратные лепешки. Жарьте оладьи на среднем огне до румянца — ориентировочно по 2–3 минуты с каждой из сторон. Готовое блюдо аккуратно выложите на салфетки или бумажное полотенце: так вы удалите лишний жир.

Подавайте оладьи из кабачков теплыми, с греческим йогуртом, сметаной или свежими томатами. Калорийность — около 139 ккал на 100 г, что делает блюдо отличным вариантом для легкого, но сытного завтрака.

Ранее мы рассказывали, как пожарить из кабачка чебуреки!