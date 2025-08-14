Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 10:39

Жарю чебуреки из кабачка — сыр тянется на полметра! Завтрак за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки из кабачка с сыром — хрустящие лепешки с начинкой! Эти необычные чебуреки — вкусный способ накормить семью полезными кабачками! Хрустящая корочка снаружи и тягучая сырная начинка внутри — пальчики оближешь. Готовятся быстро, съедаются моментально!

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка (600 г);
  • 200 г сыра (сулугуни/моцарелла);
  • 1 яйцо;
  • 5 ст. л. муки;
  • 2 ст. л. крахмала;
  • 3 ст. л. рубленой зелени;
  • соль, перец;
  • масло для жарки.

Приготовление:

  1. Тесто. Кабачки натрите, отожмите сок. Добавьте яйцо, муку, крахмал, зелень, соль.
  2. Начинка. Сыр нарежьте мелкими кубиками.
  3. Формирование. На сковороду выкладывайте ложку теста, сверху — 3–4 кусочка сыра, накрывайте второй ложкой теста.
  4. Жарка. Обжаривайте по 3 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне.

Подавайте со сметаной — сыр будет тянуться как на пицце!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

