Жарю чебуреки из кабачка — сыр тянется на полметра! Завтрак за 15 минут!

Чебуреки из кабачка с сыром — хрустящие лепешки с начинкой! Эти необычные чебуреки — вкусный способ накормить семью полезными кабачками! Хрустящая корочка снаружи и тягучая сырная начинка внутри — пальчики оближешь. Готовятся быстро, съедаются моментально!
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка (600 г);
- 200 г сыра (сулугуни/моцарелла);
- 1 яйцо;
- 5 ст. л. муки;
- 2 ст. л. крахмала;
- 3 ст. л. рубленой зелени;
- соль, перец;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Тесто. Кабачки натрите, отожмите сок. Добавьте яйцо, муку, крахмал, зелень, соль.
- Начинка. Сыр нарежьте мелкими кубиками.
- Формирование. На сковороду выкладывайте ложку теста, сверху — 3–4 кусочка сыра, накрывайте второй ложкой теста.
- Жарка. Обжаривайте по 3 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне.
Подавайте со сметаной — сыр будет тянуться как на пицце!
