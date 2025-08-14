Жарю чебуреки из кабачка — сыр тянется на полметра! Завтрак за 15 минут!

Жарю чебуреки из кабачка — сыр тянется на полметра! Завтрак за 15 минут!

Чебуреки из кабачка с сыром — хрустящие лепешки с начинкой! Эти необычные чебуреки — вкусный способ накормить семью полезными кабачками! Хрустящая корочка снаружи и тягучая сырная начинка внутри — пальчики оближешь. Готовятся быстро, съедаются моментально!

Ингредиенты:

2 средних кабачка (600 г);

200 г сыра (сулугуни/моцарелла);

1 яйцо;

5 ст. л. муки;

2 ст. л. крахмала;

3 ст. л. рубленой зелени;

соль, перец;

масло для жарки.

Приготовление:

Тесто. Кабачки натрите, отожмите сок. Добавьте яйцо, муку, крахмал, зелень, соль. Начинка. Сыр нарежьте мелкими кубиками. Формирование. На сковороду выкладывайте ложку теста, сверху — 3–4 кусочка сыра, накрывайте второй ложкой теста. Жарка. Обжаривайте по 3 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне.

Подавайте со сметаной — сыр будет тянуться как на пицце!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!