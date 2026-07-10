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10 июля 2026 в 09:24

Россиянин отрезал себе пальцы и едва не отключился за рулем

В Ступино сотрудники ДПС доставили в больницу мужчину с отрезанными пальцами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В городском округе Ступино инспекторы ДПС экстренно доставили в больницу автомобилиста, который терял сознание от кровопотери, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел в деревне Сидорово, где местный житель обратился к патрульным за помощью.

Мужчина рассказал, что во время строительных работ на даче случайно отрезал себе фаланги пальцев болгаркой. Пытаясь самостоятельно добраться до медучреждения, он начал терять сознание из-за сильной кровопотери и больше не мог управлять автомобилем.

Оценив критическое состояние пострадавшего, один из инспекторов сел за руль его машины, а второй на служебном авто сопровождал их до больницы. Мужчину оперативно передали врачам, которые оказали ему необходимую помощь.

В настоящее время гражданин уже выписан. Сотрудники полиции навестили его по месту жительства, поинтересовались здоровьем и вручили цветы.

Ранее в Башкирии горячая арматура проткнула рабочего, в результате чего он получил колотую проникающую рану передней брюшной стенки с выпадением кишечника и ожоги кистей. Пострадавшего госпитализировали в состоянии шока.

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