Нетрезвый пермяк проник в подмосковную школу и уснул на лавке

Нетрезвый пермяк проник в подмосковную школу и уснул на лавке Росгвардейцы задержали мужчину за проникновение в школу в Ступино

Сотрудники Ступинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении на территорию образовательного учреждения, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Домостроительной, куда росгвардейцы прибыли после поступления сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения.

На месте к прибывшим экипажам обратился охранник, который пояснил, что во время обхода территории услышал громкие крики и удары по окнам и входным дверям, после чего незамедлительно нажал тревожную кнопку. Осмотрев внутренние помещения учебного заведения, сотрудники Росгвардии обнаружили нарушителя, который спал на лавке.

Как выяснилось, задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина проник в школу, повредив механизм въездных ворот и запасную металлическую дверь, после чего нашел себе место и уснул.

Незваного гостя задержали сотрудники вневедомственной охраны, им оказался 53-летний житель Пермского края. Правонарушителя доставили в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Орехово-Зуево 39-летнего неадекватного мужчину, который пытался проникнуть в детский сад. Нарушитель размахивал руками, приставал к прохожим и нецензурно выражался, полностью игнорируя любые замечания окружающих. После задержания он объяснил свои действия тем, что считает себя ребенком.