В СКР завершили расследование дела против известного блогера-иноагента В Москве завершили расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки

Расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета России по столице. Его обвинили по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки. <...> Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ, — отметили в ведомстве.

По версии правоохранителей, в 2024 году инфлюенсер разместил на видеохостинге публикацию с призывами к противоправной деятельности. После этого Наки объявили в розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом в августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки к 11 годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Кроме того, ему запретили на пять лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Ранее стало известно, что Наки задолжал Федеральной налоговой службе почти 200 тыс. рублей. Еще в апреле 2024 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов стримера из-за задолженности в размере 198 433 рублей.