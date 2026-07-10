Верховный суд Украины отказался снять санкции с Порошенко

Верховный суд Украины отклонил иск экс-президента страны Петра Порошенко об отмене санкций, введенных действующим главой государства Владимиром Зеленским. Решение вступит в силу в течение пяти дней. Трансляция судебного заседания велась на YouTube-канале партии «Европейская солидарность».

В удовлетворении административного иска Порошенко Петра Алексеевича к <…> Зеленскому Владимиру Александровичу <…> о признании противоправным и отмене указа [о введении санкций] отказать, — объявила судья.

Зеленский ввел санкции против Порошенко в начале 2025 года. В частности, они предусматривают блокировку его активов на территории Украины. По мнению бывшего президента, это делается, чтобы «минимизировать его политическое влияние».

Ранее Порошенко сообщил, что решил вернуть польским властям орден Белого орла. Это решение последовало после того, как ему не удалось убедить президента Польши отменить присуждение награды Зеленскому. Аналогичный шаг предприняли бывшие украинские лидеры Леонид Кучма и Виктор Ющенко.