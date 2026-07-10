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10 июля 2026 в 10:40

Застройщики приготовили неприятный сюрприз для покупателей жилья

Застройщики могут убрать скидки на новостройки во второй половине 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Массового снижения цен на квартиры в новостройках во второй половине 2026 года не ожидается, предупредил учредитель девелоперской компании Ярослав Гутнов в беседе с «Газетой.Ru». По мере восстановления ипотечного рынка застройщики, напротив, могут сокращать количество акций и льготных рассрочек, добавил эксперт. По его словам, покупателям жилья не стоит откладывать приобретение недвижимости.

По мере снижения ставок по рыночной ипотеке необходимость активно стимулировать продажи скидками и акциями будет постепенно сокращаться, — сказал девелопер.

Гутнов не считает, что увеличение числа непроданных квартир в готовых домах станет серьезной финансовой нагрузкой для девелоперов. По его словам, объем такого предложения значительно ниже, чем в строящихся проектах. При этом спрос на готовое жилье сохраняется со стороны семей с детьми, инвесторов и покупателей, приобретающих квартиры для дальнейшей сдачи в аренду, заключил он.

Ранее начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков сообщил, что массовый отток накоплений населения с банковских депозитов на рынок жилья маловероятен. По его словам, ставки по вкладам остаются выше, чем темпы роста цен на жилье.

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недвижимость
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