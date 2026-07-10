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10 июля 2026 в 11:02

Суд вычеркнул уроженку Украины из списка наследников командира «Вагнера»

Суд отказал уроженке Украины в признании ее дочерью командира «Вагнера» Уткина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Суд в Москве отказал уроженке Украины Анне Коваленко в признании ее внебрачной дочерью погибшего в 2023 году командира группы «Вагнер» Дмитрия Уткина, пишет РИА Новости. Решение суда автоматически лишает ее права претендовать на наследство.

Коваленко родилась в начале 1990-х годов, когда Уткин и ее мать, по словам истца, состояли в отношениях на Украине. По словам женщины, он считал ее своей дочерью. Истец также заявила, что в конце 1994 года Уткин, будучи военнослужащим, уехал в Россию для участия в вооруженном конфликте, а она вместе с матерью и матерью Уткина продолжила жить на Украине. Коваленко отметила, что знакома с детьми Уткина от двух официальных браков и считает их своими братом и сестрой.

После гибели Уткина в 2023 году Коваленко подала иск об установлении отцовства и получении наследства. В суд она представила фотографии, переписку, показания свидетелей и заявление матери Уткина о том, что он признавал ее дочерью, воспитывал и помогал материально.

Однако суд счел эти доказательства недостаточными. Во время судебного разбирательства рассматривался вопрос о проведении молекулярно-генетической экспертизы для подтверждения родства Коваленко с Уткиным, однако представитель истца выступил против.

Ранее младший сын политика Владимира Жириновского Олег рассказал, что написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Жириновский-младший попросил президента вмешаться в сложную ситуацию с разделом наследства основателя ЛДПР.

Общество
Москва
Украина
Вагнер
наследство
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