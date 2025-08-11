Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 17:14

Вагнеровец с оторванной ступней отказался от эвакуации по одной причине

Экс-боец «Вагнера» Карпин отказался от эвакуации ради безопасности спасателей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Егор Карпин рассказал aif.ru, что отказался от эвакуации после подрыва на мине. По его словам, он лишился ступни, но не покинул позицию из-за угрозы удара украинских дронов по группе спасателей.

Военный наступил на мину типа «Колокольчик», которую в армии называют «лампочкой». После ранения он перевязал ногу, сделал укол с обезболивающим и сообщил по рации, что помощь ему не нужна. Карпина эвакуировали только после ухудшения погоды, когда беспилотники не могли летать над полем боя. Врачи ампутировали ногу ниже колена.

Ранее в Минобороны сообщили, что сержант Алексей Чернышев, выполняя боевую задачу, сумел вывести автомобиль с боеприпасами из-под минометного обстрела. После попадания мины рядом с машиной и возгорания он укрыл технику, потушил пожар и продолжил движение. Благодаря его действиям ракеты были вовремя доставлены артиллеристам, что позволило оперативно нанести удар по позициям противника.

До этого стало известно, что военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк во время боев под Купянском эвакуировал с поля боя более 30 тяжелораненых бойцов. Все они получили первую помощь, включая наложение жгутов. Несмотря на то что Пророк служит оператором БПЛА, а не медиком, он под огнем украинских дронов сумел спасти людей, используя знание тактики противника и предугадывая траектории сброса боеприпасов.

Вагнер
военные
дроны
СВО
ранения
эвакуации
