Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 04:49

Российский солдат спас горящий транспорт с ракетами для артиллерии

МО РФ: сержант Чернышев потушил транспорт, где находились ракеты для артиллерии

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Сержант ВС России Алексей Чернышев при выполнении боевых задач в должности водителя взвода обеспечения сумел спасти вверенную технику с боеприпасами и доставить груз в виде ракет для артиллерии на позиции, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что на маршруте следования автомобиль гвардии сержанта попал под минометный обстрел.

Одна из мин разорвалась в непосредственной близости от машины, в результате чего возник пожар и автомобиль загорелся. Понимая, что возгорание может привести к детонации боеприпасов, Чернышев умело маневрировал, вывел технику из-под огня, укрыл ее под деревьями и ликвидировал возгорание, после чего продолжил движение к назначенной точке.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что мужественные и быстрые действия сержанта позволили своевременно доставить снаряды расчетам реактивной артиллерии. Это дало возможность незамедлительно открыть огонь по позициям противника.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные закрепляются в Торском в ДНР. По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины постепенно вытесняются из села. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Минобороны РФ
солдаты
ракеты
артиллерия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал причины для блокировки переводов банком
Мощный удар «Искандера», бегство ВСУ: успехи ВС РФ к утру 10 августа
Евросоюз подтвердил готовность помогать Украине и давить на Россию
В маленькой европейской стране заметили наращивание военной структуры НАТО
Раскрыто, как НАБУ может повлиять на выборы на Украине после СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 августа
«Люди отдали все»: в Киеве прошел митинг в поддержку семей пропавших бойцов
Российский солдат спас горящий транспорт с ракетами для артиллерии
Россиянам напомнили о способе не пускать чужаков на стоянку во дворе
Стало известно, на какую высоту вулкан Ключевской выбросил пепел
Для российских военных создадут новый тип боевых дронов
Украинский беспилотник рухнул во двор дома под Саратовом и убил человека
Участник нападения на «Крокус» рассказал, где его обучали
Полтысячи сторонников Palestine Action задержали в Лондоне
Юрист раскрыл, когда лучше всего увольняться перед пенсией
В Великобритании раскрыли перспективу ЕС по отправке войск на Украину
Промышленное предприятие в российском регионе попало под огонь ВСУ
Как вовремя распознать рак и диабет: обязательные анализы после 70 лет
Стало известно об одной слезной просьбе ЕС и Киева к США
Европейцы дали Трампу совет по поводу переговоров с Путиным
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.