Российский солдат спас горящий транспорт с ракетами для артиллерии МО РФ: сержант Чернышев потушил транспорт, где находились ракеты для артиллерии

Сержант ВС России Алексей Чернышев при выполнении боевых задач в должности водителя взвода обеспечения сумел спасти вверенную технику с боеприпасами и доставить груз в виде ракет для артиллерии на позиции, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что на маршруте следования автомобиль гвардии сержанта попал под минометный обстрел.

Одна из мин разорвалась в непосредственной близости от машины, в результате чего возник пожар и автомобиль загорелся. Понимая, что возгорание может привести к детонации боеприпасов, Чернышев умело маневрировал, вывел технику из-под огня, укрыл ее под деревьями и ликвидировал возгорание, после чего продолжил движение к назначенной точке.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что мужественные и быстрые действия сержанта позволили своевременно доставить снаряды расчетам реактивной артиллерии. Это дало возможность незамедлительно открыть огонь по позициям противника.

