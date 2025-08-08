Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 08:32

Российские военные вытесняют подразделения ВСУ из села в ДНР

Марочко: российские войска закрепляются в Торском в ДНР

Российские военные закрепляются в Торском в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины постепенно вытесняются из села. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В ходе активных боев нашим передовым отрядам удалось обойти укрепрайон украинских боевиков севернее Торского и подойти к населенному пункту Кировск (украинское название — Заречное) в ДНР. На данный момент идет закрепление на новых рубежах с одновременным выдавливанием противника из района рыбхоза в Торском, — написал Марочко.

Ранее СМИ сообщили, что около 600 военнослужащих ВСУ, в том числе бывшие участники батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), попали в огневое кольцо в ДНР. На Константиновском направлении между селами Клебан-Бык и Александро-Калиново зажат украинский мотострелковый полк. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские войска окружили подразделения Вооруженных сил Украины на южных подступах к населенному пункту Константиновка в Донецкой Народной Республике. Котел ВС РФ замыкается сразу с трех сторон. По словам военкора, российские военные оттесняют украинские подразделения к водохранилищу, которое стало естественной преградой для их дальнейшего продвижения.

