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23 июля 2025 в 11:53

«Мама, забери меня»: экс-боец ЧВК «Вагнер» вспомнил о битве за Артемовск

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Артем хотел, чтобы мама забрала его из Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер» в центре города Артемовска Боец ЧВК «Вагнер» в центре города Артемовска Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Артем признался, что после боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) радовался тому, что остался жив. Он отметил, что почти ничего не помнит. По словам бойца, происходившее тогда в Артемовске он может описать лишь фразой: «Мама, забери меня отсюда!», передает газета «Наш Красноярский край».

В бою ты не думаешь, сколько противников возьмешь в плен или уничтожишь, там раздумывать некогда, действуешь на автомате. Честно признаюсь, после самого первого боя в голове была только одна мысль: «Мама, забери меня отсюда!»вспомнил Артем.

Он добавил, что подписал контракт с ЧВК «Вагнер» осенью 2022 года. В результате боя с танком противника Артем получил ранение, после чего восстанавливался целый год.

Ранее в Узбекистане 25-летнего мужчину приговорили к пяти годам ограничения свободы за участие в специальной военной операции в составе частной военной компании «Вагнер». Согласно материалам дела, в телефоне подозреваемого нашли доказательства его участия в боях.

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