Музей покрыл пол 350 кг арахисовой пасты в память о художнике Музей в Нидерландах покрыл пол 350 кг арахисовой пасты в память о художнике

Более 350 кг арахисовой пасты — количество, которого хватило бы примерно на 15 тыс. бутербродов, — размазали по полу музея в Нидерландах в память о голландском художнике-концептуалисте Виме Т. Шипперсе, скончавшемся в прошлом месяце в возрасте 83 лет, сообщает AP News. Инсталляция «Пиндакаасфлоер», или «Пол из арахисового масла», впервые созданная им в 1969 году, будет представлена в филиале Музея Бойманса — ван Бенингена в Роттердаме в рамках двухмесячной выставки.

В публикации говорится, что художник создавал абсурдные произведения, бросающие вызов традиционным представлениям о смысле искусства. Перед смертью он обсудил с музеем детальный план из 20 пунктов по воссозданию работы. Согласно инструкции, арахисовую пасту требовалось нанести «как можно более ровно и скучно», а посетителям запрещено стоять или лежать на покрытии.

Двум сотрудникам музея потребовалось несколько дней, чтобы шпателями распределить 40 ведер пасты по шестиугольнику площадью 25 квадратных метров слоем в 2 см. На входе установили предупреждение для аллергиков. Ароматная инсталляция уже имеет богатую историю: в 1997 году ее «осквернили», разложив сверху ломтики хлеба с шоколадной крошкой.

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