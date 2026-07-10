Какие грибы идут в июле в Подмосковье и что из них приготовить прямо сейчас

Какие грибы идут в июле в Подмосковье и что из них приготовить прямо сейчас

Июль — это месяц, когда лес в Подмосковье начинает по-настоящему радовать грибников. После июньских дождей и тепла появляются первые белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята и лисички. И если вы не любите ждать, пока грибы просолятся или замаринуются, мы собрали пять рецептов для тех, кто хочет собрать корзину и сразу пожарить, сварить или потушить. Минимум времени, максимум удовольствия.

Какие грибы идут в июле в Подмосковье

В июле в лесах Московской области уже можно найти много грибов.

Белые грибы — начинают появляться в конце июня, пик приходится на середину июля. Ищут в сосновых борах и смешанных лесах.

Подосиновики — растут с начала июля в осинниках и березняках.

Подберезовики — одни из самых ранних, появляются уже в июне и активно растут в июле в березовых рощах.

Маслята — начинаются с середины июля в сосновых лесах.

Лисички — идут с конца июня, в июле их особенно много в смешанных лесах с мхом и травой.

Сыроежки — появляются в июле, растут почти везде.

Моховики — начинаются в июле в хвойных и смешанных лесах.

Осторожность: в июле уже встречаются и опасные двойники — ложные лисички, ложные опята (пока их мало, но уже есть), а также бледная поганка. Собирайте только те грибы, в которых уверены на 100%.

Рецепт № 1: жареные белые грибы с картошкой

Самый простой и любимый способ. Свежие белые грибы и картошка на сковороде — это лучшее, что может быть летом.

500 г белых грибов очистите от земли, промойте и нарежьте пластинами. Если грибы червивые, замочите на 15 минут в соленой воде — все червячки уйдут сами. 5–6 картофелин нарежьте тонкими кружочками или брусочками. В сковороде разогрейте 2–3 ст. л. растительного масла, обжарьте картошку до полуготовности (7–10 минут). Отдельно на другой сковороде обжарьте грибы — сначала без масла, чтобы выпарилась влага (5–7 минут), затем добавьте масло и жарьте до румяной корочки. Смешайте картошку и грибы, добавьте нарезанную луковицу, посолите и поперчите. Жарьте еще 5–7 минут до полной готовности. В конце добавьте рубленую зелень.

Что приготовить из свежих грибов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: суп из лисичек с овощами — легкий и ароматный

Лисички дают бульону особенный, деликатный вкус. Этот суп готовится быстро и не требует сложных ингредиентов.

300 г лисичек промойте (лисички не червивые, их можно не замачивать), нарежьте небольшими кусочками. Залейте 1,5 л кипящей воды, добавьте соль и варите 10–15 минут. Картофель (3 шт.) нарежьте кубиками, морковь и лук обжарьте на масле до мягкости. Добавьте овощи в бульон, варите еще 10–15 минут до готовности картофеля. В конце добавьте зелень и, если хотите, ложку сметаны.

Рецепт № 3: жареные маслята с чесноком и зеленью — просто и быстро

Маслята хороши тем, что их не нужно долго варить — достаточно промыть и обжарить.

700 г маслят очистите от кожицы со шляпок (она легко снимается), промойте и нарежьте крупными кусками. Обжарьте на сухой сковороде без масла 5 минут, пока не выпарится жидкость. Затем добавьте 2–3 ст. л. масла, нарезанную луковицу, соль и перец. Жарьте на среднем огне 10–12 минут. В самом конце добавьте 2–3 измельченных зубчика чеснока и рубленую зелень. Через минуту снимайте с огня.

Как пожарить грибы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4: сыроежки в сметанном соусе — нежно и сочно

Сыроежки часто недооценивают, а в сметане они получаются очень нежными. Подойдут любые сыроежки, главное, чтобы они были свежими.

500 г сыроежек нарежьте пластинами. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до золотистости, затем добавьте грибы, соль и перец. Жарьте 10–12 минут, пока грибы не станут мягкими. Влейте 150–200 г сметаны, добавьте 1–2 ст. л. воды, перемешайте, убавьте огонь и тушите под крышкой 5–7 минут. В конце добавьте чеснок и зелень.

Рецепт № 5: подосиновики в луково-масляной заправке — горячая закуска

Этот способ сохраняет максимум вкуса. Подосиновики обжариваются с маслом и луком и подаются как самостоятельное блюдо.

500 г подосиновиков нарежьте кусками. Обжарьте на сухой сковороде 5 минут, затем добавьте масло и жарьте 10–12 минут. Добавьте нарезанную луковицу, соль, перец и жарьте еще 5 минут до мягкости лука. В конце добавьте мелко рубленный укроп.

Важно: что делать с грибами перед готовкой

Все лесные грибы перед приготовлением требуют минимальной обработки. Главное правило: не замачивайте грибы надолго, если они чистые и некрупные, — они быстро набирают воду и становятся резиновыми.

Большинство грибов (белые, подосиновики, подберезовики, маслята) достаточно тщательно промыть под проточной водой, очистить от земли и хвои, убрать поврежденные места. Если грибы крупные или червивые, их замачивают в соленой воде (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 15–20 минут. Лисички замачивать не нужно — они горчат, только если растут в засушливую погоду, но в июле в Подмосковье они обычно сладковатые.

Рецепты с грибами Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Еще один важный момент: грибы, собранные в июле, всегда требуют термической обработки. Исключение — лисички и сыроежки, их можно есть после быстрой обжарки, но только если вы абсолютно уверены в их съедобности. Белые, подосиновики, подберезовики и маслята лучше проварить 10–15 минут перед жаркой.

Чего в июле в Подмосковье пока нет (и когда ждать)

В июле еще не массово идут опята — их основной слой начнется в августе — сентябре. Грузди и волнушки тоже появляются ближе к августу. Так что не расстраивайтесь, если в лесу вам попались только маслята и пара лисичек. В августе будет больше.

Пожалуйста, помните о правилах безопасности. Не собирайте грибы вдоль дорог и вблизи промышленных зон. Если есть сомнения в грибе — не берите. И обязательно проверяйте каждый экземпляр перед тем, как отправить в корзину.

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