Молодую капусту скупаю килограммами. Готовлю нежные оладьи — хрустящие, сочные и без лишней возни

Беру свежую капусту, яйца и муку — и за 15 минут готовлю золотистые оладьи с хрустящей корочкой и нежной сердцевиной. Все просто: капусту тонко нашинкую, слегка помну с солью, добавлю яйца, муку и специи, выложу на сковороду и обжарю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: оладьи хрустящие снаружи, нежные внутри, с легкой карамельной ноткой по краям — идеально на завтрак, обед или как перекус.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 2 ст. ложки муки (или манки), соль и перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками до выделения сока. Добавьте яйца, муку, соль и перец, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом, выложите массу, разровняйте в виде круглой лепешки толщиной 1,5 см. Жарьте под крышкой 5–7 минут до золотистой корочки, затем переверните и жарьте еще 4–5 минут. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти оладьи — даже те, кто не любит капусту, просили добавки! Хрустят, тают, а готовятся за 15 минут. Кстати, вместо муки можно взять манку — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!