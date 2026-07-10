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10 июля 2026 в 08:45

Молодую капусту скупаю килограммами. Готовлю нежные оладьи — хрустящие, сочные и без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежую капусту, яйца и муку — и за 15 минут готовлю золотистые оладьи с хрустящей корочкой и нежной сердцевиной. Все просто: капусту тонко нашинкую, слегка помну с солью, добавлю яйца, муку и специи, выложу на сковороду и обжарю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: оладьи хрустящие снаружи, нежные внутри, с легкой карамельной ноткой по краям — идеально на завтрак, обед или как перекус.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 2 ст. ложки муки (или манки), соль и перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками до выделения сока. Добавьте яйца, муку, соль и перец, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом, выложите массу, разровняйте в виде круглой лепешки толщиной 1,5 см. Жарьте под крышкой 5–7 минут до золотистой корочки, затем переверните и жарьте еще 4–5 минут. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти оладьи — даже те, кто не любит капусту, просили добавки! Хрустят, тают, а готовятся за 15 минут. Кстати, вместо муки можно взять манку — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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оладьи
Мария Левицкая
М. Левицкая
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