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08 июля 2026 в 08:36

Сажаю в июле и получаю урожай: не оставляйте грядки пустыми — 7 культур, которые еще успеют порадовать

Фото: D-NEWS.ru
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Многие считают, что после уборки чеснока, лука или раннего картофеля огородный сезон постепенно заканчивается. На самом деле именно в июле начинается вторая волна посевов. Почва хорошо прогрета, семена быстро всходят, а сокращающийся световой день даже помогает некоторым культурам сформировать более качественный урожай.

Пустая грядка — не лучший вариант. Пока она остается без растений, почва сильнее перегревается, быстрее теряет влагу, зарастает сорняками и постепенно лишается активной почвенной микрофлоры. Именно поэтому опытные огородники стараются использовать каждый свободный участок до конца сезона.

Вот культуры, которые особенно хорошо подходят для июльского посева.

1. Редис. Во второй половине лета он значительно реже уходит в стрелку. Уже через 20–30 дней можно собирать новый урожай сочных корнеплодов.

2. Дайкон. Многие овощеводы специально высевают его только в середине июля. При таком сроке посева корнеплоды вырастают более крупными и сочными.

3. Пекинская капуста. Сокращающийся световой день помогает ей быстрее сформировать плотные кочаны без преждевременного цветения.

4. Укроп. Летние посевы позволяют получать свежую ароматную зелень практически до самых заморозков.

5. Листовые салаты. Их удобно высевать небольшими партиями каждые две-три недели, чтобы молодые листья всегда были на столе.

6. Спаржевая фасоль ранних сортов. При теплой осени она успевает дать полноценный урожай, а заодно помогает обогащать почву азотом.

7. Сахарный горох скороспелых сортов. При июльском посеве он тоже способен порадовать молодыми сладкими стручками до наступления холодов.

Перед повторным посевом достаточно убрать растительные остатки, слегка разрыхлить землю, внести немного компоста или комплексного удобрения и хорошо пролить грядку. После посева желательно замульчировать поверхность — так почва дольше сохранит влагу, а семена быстрее прорастут.

Проверено редакцией
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