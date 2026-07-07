В сезон молодой капусты не могу наесться этим салатом: «Миледи» — летняя версия без колбасы

В сезон молодой капусты не могу наесться этим салатом: «Миледи» — летняя версия без колбасы

Летом, когда хочется какого-то интересного салата, всегда вспоминаю про «Миледи». В нем сочная курица, сладкая кукуруза, хрустящий болгарский перец и молодая капуста создают идеальный баланс вкусов.

Для приготовления понадобится: 300 г вареной куриной грудки, 1 банка консервированной кукурузы, 1 болгарский перец, 300 г молодой капусты, майонез, соль, перец.

Куриную грудку нарежьте кубиками, выложите на дно салатницы, смажьте майонезом. Сверху выложите кукурузу, смажьте майонезом. Затем нарезанный соломкой болгарский перец, смажьте майонезом. Капусту тонко нашинкуйте, помните руками, смешайте с майонезом и солью. Выложите капусту самым верхним слоем. Дайте салату настояться 30 минут в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав салат «Мидели», заметила, что, несмотря на присутствие майонеза, благодаря овощам он получается свежим. А для более легкой заправки можно использовать греческий йогурт с горчицей.

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