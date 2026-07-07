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07 июля 2026 в 09:00

В сезон молодой капусты не могу наесться этим салатом: «Миледи» — летняя версия без колбасы

Фото: D-NEWS.ru
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Летом, когда хочется какого-то интересного салата, всегда вспоминаю про «Миледи». В нем сочная курица, сладкая кукуруза, хрустящий болгарский перец и молодая капуста создают идеальный баланс вкусов.

Для приготовления понадобится: 300 г вареной куриной грудки, 1 банка консервированной кукурузы, 1 болгарский перец, 300 г молодой капусты, майонез, соль, перец.

Куриную грудку нарежьте кубиками, выложите на дно салатницы, смажьте майонезом. Сверху выложите кукурузу, смажьте майонезом. Затем нарезанный соломкой болгарский перец, смажьте майонезом. Капусту тонко нашинкуйте, помните руками, смешайте с майонезом и солью. Выложите капусту самым верхним слоем. Дайте салату настояться 30 минут в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав салат «Мидели», заметила, что, несмотря на присутствие майонеза, благодаря овощам он получается свежим. А для более легкой заправки можно использовать греческий йогурт с горчицей.

Ранее стало известно, как приготовить закуску из помидоров на хрустящем батоне.

Проверено редакцией
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рецепты
салаты
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
В сезон молодой капусты не могу наесться этим салатом: «Миледи» — летняя версия без колбасы Летом, когда хочется какого-то интересного салата, всегда вспоминаю про «Миледи». В нем сочная курица, сладкая кукуруза, хрустящий болгарский перец и молодая капуста создают идеальный баланс вкусов.
300 г вареной куриной грудки
1 банка консервированной кукурузы
1 болгарский перец
300 г молодой капусты
майонез, соль, перец
>
Куриную грудку нарежьте кубиками, выложите на дно салатницы, смажьте майонезом.
Сверху выложите кукурузу, смажьте майонезом. Затем нарезанный соломкой болгарский перец, смажьте майонезом.
Капусту тонко нашинкуйте, помните руками, смешайте с майонезом и солью. Выложите капусту самым верхним слоем. Дайте салату настояться 30 минут в холодильнике.
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