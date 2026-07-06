Фарш с картошкой запекаю прямо в тесте — получаются улитки: сочнее жареных котлет, хрустящее тесто и ни грамма масла

Фарш с картошкой запекаю прямо в тесте — получаются улитки: сочнее жареных котлет, хрустящее тесто и ни грамма масла

Вместо обычных котлет на сковороде — улитки из фарша и слоёного теста, которые запекаются в духовке, истекают соком, а не маслом, и получаются невероятно сочными. Беру куриный фарш, картофель, лук и сыр, смешиваю с пряным маринадом из сметаны и соевого соуса, выкладываю на раскатанное слоёное тесто, сворачиваю в плотный рулет, нарезаю на небольшие кусочки и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоёное тесто снаружи, а внутри — сочная, ароматная начинка из фарша с картошкой и тягучим сыром, которая буквально тает во рту и истекает соком при каждом надкусывании.

Для приготовления вам понадобится: 800 г слоёного теста, 700 г куриного фарша, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 2 картофелины, 100 г твёрдого сыра, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Смешайте фарш с чесноком, сметаной и соевым соусом, оставьте на несколько минут. Натрите или мелко нарежьте лук и картофель, сыр натрите на тёрке. Соедините все ингредиенты. Раскатайте тесто, распределите начинку, оставляя края свободными. Скрутите рулет, защипните край, нарежьте кусочками. Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Запекайте при 180 °C 30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти улитки — даже те, кто не любит фарш в выпечке, просили добавки! Тесто хрустит, начинка сочная, сыр тянется. Кстати, вместо курицы можно взять смешанный фарш. Находка, а не рецепт!