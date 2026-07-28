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28 июля 2026 в 11:00

Разминаю творог вилкой — пеку булочки «Творожные» с повидлом: мягкие, воздушные, с хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Отказалась от сухих булочек в пекарне — готовлю «Творожные булочки» с повидлом: нежнее, мягче и без химии. Замешиваю тесто на твороге и сливочном масле, оно получается эластичным и не липнет к рукам. Формирую небольшие круглые булочки, делаю в них углубление, кладу ложку густого повидла, защипываю края и выпекаю до золотистого цвета. Творог делает их мягкими и маслянистыми, повидло добавляет сладость и фруктовую кислинку, а румяная корочка приятно хрустит. Они не черствеют на второй день, а вкус напоминает бабушкину выпечку.

Для приготовления понадобится: 400 г творога (5–9%), 250 г муки, 100 г сливочного масла (мягкого), 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 150 г густого повидла (яблочного или сливового). Творог разомните вилкой, добавьте масло, яйца, сахар и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Дайте отдохнуть 15 минут. Разделите на 12 частей, сформируйте шарики, расплющите в лепешки, в центр положите повидло, защипните края, сформируйте круглые булочки. Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности. Остудите на решетке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти булочки — домашние съели за чаем, даже не дождавшись остывания. Я добавила в тесто ваниль и цедру лимона, а повидло взяла с кислинкой. Кстати, вместо повидла можно использовать джем или варенье. Находка, а не рецепт.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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