Закуска из помидоров на хрустящем батоне — разлетается вмиг: и к ужину, и к празднику, и на пикник

Закуска из помидоров на хрустящем батоне — разлетается вмиг: и к ужину, и к празднику, и на пикник

Эта закуска из помидоров подходит для любого случая: уютного ужина, праздничного стола или пикника на природе. Сочный помидор, хрустящая гренка и пикантная сырно-чесночная шапка создают идеальное сочетание.

Для приготовления понадобится: 4-5 помидоров, 1 батон, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец.

Батон нарежьте кружочками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Помидоры нарежьте кружочками. На каждый кружок батона положите ломтик помидора, посолите, поперчите. Для намазки смешайте тертый сыр, майонез, выдавленный чеснок и мелко рубленный укроп. Выложите намазку на помидоры.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала сделать эту закуску из помидоров и отметила, что, несмотря на присутствие чеснока, намазка получается нежной, поэтому любители острого могут добавить в нее дополнительно горчицу для пикантности.

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