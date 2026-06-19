Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 21:00

Закуска из помидоров на хрустящем батоне — разлетается вмиг: и к ужину, и к празднику, и на пикник

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта закуска из помидоров подходит для любого случая: уютного ужина, праздничного стола или пикника на природе. Сочный помидор, хрустящая гренка и пикантная сырно-чесночная шапка создают идеальное сочетание.

Для приготовления понадобится: 4-5 помидоров, 1 батон, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец.

Батон нарежьте кружочками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Помидоры нарежьте кружочками. На каждый кружок батона положите ломтик помидора, посолите, поперчите. Для намазки смешайте тертый сыр, майонез, выдавленный чеснок и мелко рубленный укроп. Выложите намазку на помидоры.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала сделать эту закуску из помидоров и отметила, что, несмотря на присутствие чеснока, намазка получается нежной, поэтому любители острого могут добавить в нее дополнительно горчицу для пикантности.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки в медово-соевом соусе: подойдут на закуску и в качестве гарнира.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, что может измениться в семейной ипотеке
Общество
Стало известно, что может измениться в семейной ипотеке
«Из трубы я вышел первым»: пулеметчик «Ахмата» о «Потоке» и бегстве ВСУ
Культура
«Из трубы я вышел первым»: пулеметчик «Ахмата» о «Потоке» и бегстве ВСУ
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Общество
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Общество
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Закрываю кабачки с перцем на зиму — готовлю юрчу по-турецки: лучше любых салатов и закусок
Общество
Закрываю кабачки с перцем на зиму — готовлю юрчу по-турецки: лучше любых салатов и закусок
Общество
рецепты
закуски
помидоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Англии столкнулись два пассажирских поезда
МИД добивается возвращения 11 задержанных в Азербайджане россиян
В Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА
Разочарование в браке, съемки на Украине: как живет актер Никита Панфилов
Рособрнадзор не признал ошибку в ЕГЭ по информатике
Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной Лерчек
Раскрыты личности туристов, которые перевернулись на катамаране в КЧР
Дождь со снегом и заморозки до -10 градусов: погода в Москве в начале зимы
«Не поклонник»: Трамп сделал признание об Украине
Подросток на электромопеде сбил девочку в Москве
Кто выиграет ЧМ-2026, сколько забьют Месси, Роналду, Мбаппе: прогноз ИИ
«Спутник оглох». Россия научилась глушить Starlink: ВСУ оставят без «глаз»
В ДНР приняли закон о выплатах военнослужащим региона
Найдено тело подростка, которого унесло течением реки
Ребенок пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область
Стало известно, что может измениться в семейной ипотеке
Назван процент россиян, которые хотели бы возрождения СССР
Депутат отдал мошенникам $1,5 млн
Калининградец сел за поддержку ВСУ «рублем»
«Все время плачет»: сестра Дятлова требует возбудить новое уголовное дело
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.