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06 июня 2026 в 16:00

Такие кабачки едим ложками: подаю как гарнир в горячем виде или как закуску — в холодном

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачки в пикантном медово-соевом соусе — это блюдо, от которого невозможно оторваться. Они одинаково хороши и в горячем виде, и в холодном. Вы будете буквально уплетать их ложками.

Для приготовления понадобится: 2–3 средних кабачка, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. горчицы (в зернах или обычной), 1 ч. л. паприки, 2–3 зубчика чеснока, соль, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте небольшими брусочками, посолите, оставьте на 15 минут, затем слейте выделившийся сок и промокните насухо бумажным полотенцем. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте кабачки порционно, в один слой, до золотистой корочки. Не кладите все сразу — они должны жариться, а не тушиться.

В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, горчицу, паприку и выдавленный чеснок. Когда все кабачки будут обжарены, верните их в сковороду, добавьте соус и прогрейте все вместе 1–2 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачки по этому рецепту. Они получились нежными, с ярким, сладко-соленым вкусом. А чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце кунжут и мелко рубленный зеленый лук.

Ранее стало известно, как приготовить «пальчики» из кабачков — просто трете все на терке и жарите.

Проверено редакцией
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