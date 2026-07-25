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25 июля 2026 в 14:00

Забыла о магазинных соленьях — крыжовник в рассоле с чесноком и укропом затмевает огурцы и капусту

Фото: D-NEWS.ru
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Беру плотный, слегка недозрелый крыжовник, заливаю холодным рассолом с солью, сахаром, уксусом и пряностями — и через месяц открываю банку с хрустящими кисло-сладкими ягодами. Они идеально дополняют жирное мясо, птицу, рыбу и запеченный картофель. Крыжовник остается упругим, с приятной остринкой и пряным ароматом чеснока и укропа.

Для приготовления на 3-литровую банку понадобится: 1,5–2 кг крыжовника, 5–7 листьев черной смородины, 2–3 зонтика укропа, 4–5 зубчиков чеснока, 1 ч. ложка черного перца горошком. Для рассола: 1 л холодной воды, 4 ст. ложки соли (без горки), 4–5 ст. ложек сахара, 2 ст. ложки яблочного уксуса. Крыжовник переберите, вымойте, удалите хвостики. На дно банки положите зелень и специи, плотно уложите ягоды. В холодной воде растворите соль, сахар и уксус, залейте крыжовник. Закройте капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней для брожения, затем уберите в холодильник. Через месяц ягоды готовы. Храните в холоде до весны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засолила крыжовник по этому рецепту — зимой он улетает за вечер, все просят добавки. Я добавила в рассол листья хрена и немного острого перца для пикантности. Кстати, вместо яблочного уксуса можно взять винный — вкус станет тоньше. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
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