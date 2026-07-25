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25 июля 2026 в 11:35

Отказалась от дрожжевого теста — делаю галету с черной смородиной и малиной: рассыпчатая и сочная, как лето

Фото: D-NEWS.ru
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Замешиваю песочное тесто за 5 минут, раскатываю в круг, выкладываю горсть черной смородины и малины, присыпаю сахаром и крахмалом, заворачиваю края конвертиком и отправляю в духовку на 25 минут. Галета получается рассыпчатой, маслянистой, с хрустящими краями и кисло-сладкой ягодной начинкой, которая пропитывает тесто, не давая ему быть сухим. Это идеальный десерт для тех, кто не любит возиться с дрожжами и долгой раскаткой. Вкус — яркий, летний, с приятной терпкостью смородины и сладостью малины. Готовится быстрее пирога, а съедается еще быстрее — особенно с шариком мороженого или ложкой взбитых сливок.

Для приготовления понадобится: для теста — 200 г муки, 100 г сливочного масла (холодного), 50 г сахара, 2 ст. ложки холодной воды, щепотка соли; для начинки — 200 г черной смородины, 100 г малины, 3 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка крахмала. Смешайте муку, сахар и соль, порубите с маслом в крошку, добавьте воду, замесите тесто. Раскатайте в круг, выложите ягоды, смешанные с сахаром и крахмалом, заверните края. Выпекайте при 190 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту галету — домашние съели за вечер, даже не дождавшись остывания. Я добавила в тесто ваниль и цедру лимона, а вместо крахмала взяла муку. Кстати, можно использовать любые ягоды — клюкву или бруснику, будет не хуже. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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