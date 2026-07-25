Краффин на закваске: такой воздушный, что тает во рту. Проверенный рецепт для тех, кто не любит возиться с тестом

Краффин на закваске: такой воздушный, что тает во рту. Проверенный рецепт для тех, кто не любит возиться с тестом

Краффин — это магия слоеного теста без магазинных заготовок. Он получается воздушным внутри, с золотистой хрустящей корочкой снаружи и сладкими вкраплениями цукатов.

Ингредиенты

Мука — 500 г, масло сливочное — 325 г, яйца — 6 шт., сахар — 200 г, молоко — 300 мл, изюм — 100 г, цукаты — 100 г, дрожжи свежие — 25 г, соль — 5 г, ванильный сахар — 13 г.

Как готовлю

Сначала замачиваю изюм в теплой воде на 10–12 минут, затем обсушиваю. В теплом молоке развожу дрожжи со щепоткой сахара и муки, оставляю на 15 минут до пенной шапки. Замешиваю тесто из муки, яиц, сахара, соли, ванилина и опары, в конце добавляю размягченное масло (50 г) и вымешиваю 10 минут. Оставляю тесто в тепле на 2 часа, обминаю, добавляю изюм с цукатами и отправляю в холодильник на ночь.

Охлажденное тесто раскатываю в прямоугольник, смазываю оставшимся маслом (275 г), складываю конвертом и повторяю раскатку со складыванием каждые 30 минут 4 раза. Затем сворачиваю тесто в рулет, выкладываю в форму и даю расстояться 3-4 часа при 26 °C. Выпекаю при 230 °C первые 20 минут, затем снижаю до 180 °C и пеку еще 40–50 минут до румяной корочки. Готовый краффин остывает в форме 15 минут, затем на решетке — и можно подавать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Краффин получился воздушным, с ярким ароматом цукатов и изюма. Единственный минус — съедается мгновенно. Мой личный лайфхак: заверните остатки в пергамент — на следующий день краффин остается таким же мягким, не черствеет.