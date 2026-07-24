«Южный» и другие простые советские соусы и подливы: 6 рецептов из детства

«Южный» и другие простые советские соусы и подливы

«Южный» и другие простые советские соусы и подливы: 6 рецептов из детства

В СССР умели делать из простых продуктов настоящие хиты. А ведь в те времена в каждой столовой и дома готовили целую кучу вкусных соусов и подлив! В этой подборке предлагаем вспомнить шесть простых рецептов очень вкусных соусов, которые легко повторить дома. Все они простые, из доступных продуктов и заставляют вспомнить детство.

Как правильно готовить советские соусы и подливы сегодня

Все соусы лучше готовить на небольшом огне, чтобы вкусы хорошо раскрылись. Не бойтесь экспериментировать — добавляйте любимые специи, травы или даже немного вина. Готовые соусы можно хранить в холодильнике 3–5 дней, а подливы — разогревать перед подачей.

Рецепт № 1. Соус «Южный» — легенда советского стола

Возьмите 250 г говяжьей печени, очистите от пленок, промойте и измельчите блендером. Добавьте 1/2 стакана соевого соуса, 1 крупное яблоко без кожуры и сердцевины, снова пробейте. Введите 2 ст. л. томатной пасты и 50 мл вина, перемешайте. Добавьте 1 крупную луковицу, 1 дольку чеснока, 3 горошины перца, 1 гвоздику, 4 ч. л. сахара, 10 г растопленного сливочного масла и по 3 веточки кинзы, базилика, петрушки и укропа. Еще раз измельчите блендером. Если масса густая — добавьте немного воды, если жидкая — загустите крахмалом. Перелейте в сотейник и варите на медленном огне 30 минут, помешивая.

Соус получается насыщенным, с богатым вкусом и легкой кислинкой — идеально к мясу и котлетам.

Совет: если соус слишком густой, разбавьте его небольшим количеством бульона или воды.

Соус «Южный» — легенда советского стола Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Томатный соус «как в столовой» — густой и универсальный

Обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу и 1 натертую морковь на масле. Добавьте 1 ст. л. муки, перемешайте и влейте 300 мл воды. Положите 2–3 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и лавровый лист. Тушите 10–12 минут. Пробейте блендером для гладкой текстуры.

Соус выходит густым, сладковато-кислым и отлично подходит к котлетам и макаронам.

Совет: для остроты добавьте в конце немного чеснока или щепотку черного перца.

Рецепт № 3. Сметанный соус с грибами — нежный и ароматный

Обжарьте 200 г грибов с 1 луковицей на масле. Добавьте 1 ст. л. муки, перемешайте и влейте 200 мл воды или бульона. Когда закипит, добавьте 150 г сметаны, соль, перец и тушите 7–8 минут. В конце посыпьте рубленой зеленью.

Соус выходит кремовым, с насыщенным грибным вкусом и прекрасно подходит к мясу и картофелю.

Совет: вместо свежих грибов можно взять сушеные — вкус будет еще более концентрированным.

Советский соус из грибов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4. Чесночный соус на сметане — универсальная заправка

Смешайте 200 г сметаны, 3–4 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, соль, перец и рубленый укроп. Хорошо перемешайте и дайте настояться 10–15 минут в холодильнике.

Этот соус — универсальная вещь: к шашлыку, котлетам, запеченным овощам и просто с хлебом.

Совет: для более легкого варианта можно разбавить сметану кефиром или натуральным йогуртом.

Рецепт № 5. Мясная подлива по-советски — густая и насыщенная

Обжарьте 300 г фарша или мелко нарезанного мяса с луком. Добавьте 1 ст. л. муки, перемешайте, влейте 300 мл воды. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист и тушите 15–20 минут. В конце можно добавить ложку сметаны.

Подлива получается густой, ароматной и идеально дополняет макароны, картошку и гречку.

Совет: чтобы было погуще, можно добавить в конце разведенную муку или крахмал.

Соус из ягод: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 6. Быстрый ягодный соус к мясу

Возьмите 200 г свежих или замороженных ягод (смородина, малина, клюква), добавьте 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. бальзамического уксуса и 100 мл воды. Прогрейте 8–10 минут, пробейте блендером и добавьте 1 ч. л. крахмала, чтобы соус стал густым.

Соус получается кисло-сладким, ярким и отлично подходит к свинине и птице.

Совет: добавляйте разные виды ягод в соус для интересного вкуса.

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