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23 июля 2026 в 12:30

Вкуснота на зиму: густой джем из яблок и корицы — идеально к блинчикам, сырникам и на хлеб с маслом

Фото: D-NEWS.ru
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Домашний яблочный джем всегда получается ароматнее магазинного, особенно если добавить щепотку молотой корицы. Он выходит густым, насыщенным и отлично держит форму, поэтому подходит не только для бутербродов, но и для начинки пирогов, блинчиков и домашней выпечки.

А главное — готовится из самых простых продуктов без добавления воды.

На 6–7 небольших баночек возьмите 2 кг очищенных яблок, 1 кг сахара, сок 1/2 лимона и 1 ч. л. молотой корицы.

Яблоки нарежьте небольшими кусочками, переложите в кастрюлю с толстым дном, полейте лимонным соком и поставьте на небольшой огонь. Через несколько минут плоды начнут активно выделять собственный сок. Когда яблоки полностью размягчатся, измельчите их погружным блендером до однородной массы, добавьте сахар и молотую корицу, затем варите еще 30–40 минут, постоянно помешивая.

За это время джем станет густым, приобретет красивый янтарный оттенок и начнет медленно стекать с ложки. Горячий джем сразу разложите по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже несколько лет готовит яблочный джем именно по этому рецепту. Благодаря тому, что яблоки увариваются в собственном соку, вкус получается особенно насыщенным, а корица придает тонкий теплый аромат.

Проверено редакцией
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яблоки
корица
рецепты
джемы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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