Закрываю огурцы по-пражски — зеленцы хрустящие, а маринад прозрачный, как слеза, и ароматный

Беру плотные огурчики, вымачиваю их в холодной воде пару часов, чтобы стали упругими. Укладываю в банку с чесноком, листьями смородины, укропом, хреном и душистым перцем, добавляю тонкий ломтик лимона — он дает легкую цитрусовую нотку, не перебивая вкус. Заливаю кипятком на 20 минут, затем сливаю и заменяю на горячий маринад с солью, сахаром и лимонной кислотой — без грамма уксуса. Идеальная закуска к мясу, картошке или просто с черным хлебом. Готовить легко, а результат превосходит любые магазинные консервы.

Для приготовления на одну литровую банку: небольшие огурцы (сколько войдет), 2 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 2 листа черной смородины, 1 зонтик укропа, кусочек корня хрена (1 см), 3 горошины душистого перца, 1 тонкий ломтик лимона. Для маринада: 500 мл воды, 75 г сахара, 25 г соли, 1/2 ч. ложки лимонной кислоты. Огурцы замочите на 2–3 часа. На дно банки положите специи и зелень, плотно уложите огурцы. Залейте кипятком на 20 минут, затем слейте. Вскипятите воду с солью, сахаром и лимонной кислотой, залейте огурцы, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже замариновала такие огурцы — зимой банка улетела за ужином, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в банку несколько горошин черного перца, а лимон заменила лаймом. Кстати, вместо лимонной кислоты можно взять сок лимона — вкус будет свежее. Находка, а не рецепт!