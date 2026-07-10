Коровы застряли в грузовике на сутки из-за мобилизации хозяина На Украине коровы застряли в грузовике без ухода из-за мобилизации хозяина

Во Львовской области коровы уже более суток стоят в грузовом автомобиле без воды, надлежащего ухода и доения из-за мобилизации хозяина, сообщает украинское издание «Страна.ua». Животные находятся в транспортном средстве, поскольку родственники владельца отказались самостоятельно решать проблему. По словам зоозащитников, родня не разрешила сделать это и им.

Ранее сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко. Военкомы нагрянули непосредственно на ледовую арену «Айсберг» в Кременчуге, вместе с вратарем забрали нападающего Егора Безуглого. Позднее Захарченко подтвердил информацию о том, что теперь он в армии.

Также Союз православных журналистов указал, что сотрудники одесского территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на тяжелые заболевания, признали годным к военной службе в Вооруженных силах Украины, уточнили представители СМИ.