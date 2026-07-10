Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 09:53

Коровы застряли в грузовике на сутки из-за мобилизации хозяина

На Украине коровы застряли в грузовике без ухода из-за мобилизации хозяина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Львовской области коровы уже более суток стоят в грузовом автомобиле без воды, надлежащего ухода и доения из-за мобилизации хозяина, сообщает украинское издание «Страна.ua». Животные находятся в транспортном средстве, поскольку родственники владельца отказались самостоятельно решать проблему. По словам зоозащитников, родня не разрешила сделать это и им.

Ранее сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко. Военкомы нагрянули непосредственно на ледовую арену «Айсберг» в Кременчуге, вместе с вратарем забрали нападающего Егора Безуглого. Позднее Захарченко подтвердил информацию о том, что теперь он в армии.

Также Союз православных журналистов указал, что сотрудники одесского территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на тяжелые заболевания, признали годным к военной службе в Вооруженных силах Украины, уточнили представители СМИ.

Европа
Украина
коровы
мобилизации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА
Медведь забрел в торговый центр на военной базе, съел персик и ушел
«Ждут серьезные испытания»: синоптик предупредил об ударе стихии по Москве
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.