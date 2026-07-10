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10 июля 2026 в 13:21

Студент получил срок за теракт на подстанции

Студент осужден на 14 лет за теракт на электроподстанции на Алтае

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Республике Алтай вынесен приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении теракта на энергетическом объекте, сообщила региональная прокуратура. Второй Восточный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы — первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд ограничил его свободу на один год после освобождения.

По данным следствия, в марте этого года студент колледжа через интернет вступил в контакт с неустановленными лицами, которые вовлекали граждан в террористическую деятельность. По их указанию и за денежное вознаграждение молодой человек совершил поджог электроподстанции в Горно-Алтайске: он слил трансформаторное масло с двух силовых агрегатов и поджег оборудование. В результате уничтожены трансформаторы, ущерб составил 825 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была полностью доказана. Уголовное дело в отношении организаторов и иных причастных лиц выделено в отдельное производство. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сотрудники ФСБ России сообщили, что пресекли масштабную диверсию, которую готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины против военного аэродрома. По данным контрразведчиков, украинские спецслужбы планировали использовать для атаки 13 ударных FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

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