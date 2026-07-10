Закуска из кабачков на зиму «Пава»: нравится, что готовится почти без масла и остается легкой — банки заканчиваются раньше огурцов

Закуска из кабачков на зиму «Пава»: нравится, что готовится почти без масла и остается легкой — банки заканчиваются раньше огурцов

Каждый год стараюсь закрыть несколько баночек именно по этому рецепту. Кабачки получаются сочными, слегка хрустящими и совсем не тяжелыми, потому что масла в маринаде совсем немного. Морковь добавляет яркости, чеснок и зелень делают вкус насыщенным, а специи придают приятный аромат.

Эта заготовка отлично подходит к картошке, мясу, птице и даже обычной гречке. Кабачки хорошо сохраняют форму, а маринад получается легким и сбалансированным, без лишней жирности.

Для приготовления понадобится: кабачки — 1 кг, морковь — 150 г, чеснок — 4 зубчика, укроп — 5 веточек, петрушка — 3 веточки, соль — 1 ст. л., сахар — 2 ст. л., уксус 9% — 3 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., вода — 400 мл, черный перец горошком — 8 шт., горчица в зернах — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт.

Кабачки нарежьте толстыми полукружьями, морковь — тонкой соломкой, чеснок — пластинками. На дно чистых банок положите зелень, чеснок, перец, горчицу и кусочки лаврового листа, затем плотно уложите кабачки и морковь.

Для маринада доведите до кипения воду с солью и сахаром, влейте уксус и растительное масло, после чего сразу залейте банки. Прикройте крышками и стерилизуйте около 12 минут после закипания воды. Затем герметично закатайте, переверните вверх дном, укутайте до полного остывания и уберите на хранение.

Личный опыт: этот рецепт особенно нравится тем, что масла здесь совсем немного. Кабачки остаются легкими, не перебиваются маринадом и отлично подходят не только как закуска, но и как готовый овощной гарнир к любому горячему блюду.