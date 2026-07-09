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09 июля 2026 в 14:12

Духовку не включаю: пирог на сковороде из кабачка, сыра и творога — вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
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Когда на кухне жарко, духовку включать совсем не хочется. В такие дни этот пирог на сковороде выручает лучше любых запеканок: натерла кабачки, смешала с творогом, сыром и яйцами, накрыла крышкой — и через несколько минут на столе уже готово ароматное домашнее блюдо. Минимум хлопот, простые продукты и отличный результат.

Пирог получается с аппетитной румяной корочкой и нежной сливочной серединой. Кабачки делают его сочным, творог придает легкость, а расплавленный сыр объединяет все ингредиенты в насыщенный вкус. Такой пирог одинаково хорош и горячим, и уже полностью остывшим.

Для приготовления вам понадобится: молодые кабачки — 2 шт., творог — 150 г, твердый сыр — 50 г, молоко — 50 мл, яйца — 2 шт., мука — 3–4 ст. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка — несколько веточек, растительное масло — 1 ч. л., соль и черный молотый перец — по вкусу.

Кабачки натрите на крупной терке или тонкой соломкой, слегка посолите и оставьте на 5 минут, затем хорошо отожмите лишний сок. Яйца взбейте с молоком, добавьте творог, натертый сыр и муку, перемешайте до однородности.

Всыпьте кабачки, добавьте измельченный чеснок, рубленую петрушку, соль и перец. Сковороду слегка смажьте растительным маслом, выложите подготовленную массу, разровняйте и накройте крышкой. Готовьте на слабом огне около 10 минут, пока низ хорошо не подрумянится. Затем аккуратно переверните пирог с помощью большой тарелки и готовьте еще 7–10 минут до полной готовности.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже не раз готовила этот пирог летом, когда кабачков особенно много. Больше всего нравится, что он остается сочным даже на следующий день. Иногда добавляю немного зеленого лука или укропа вместо петрушки — вкус получается совсем другим, но ничуть не менее удачным.

Проверено редакцией
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пироги
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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