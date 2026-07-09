Забыла о дрожжах и расстойке — заворачиваю начинку в лаваш и жарю до хруста. Пирожки готовы за 15 минут

Забыла о дрожжах и расстойке — заворачиваю начинку в лаваш и жарю до хруста. Пирожки готовы за 15 минут

Все просто: смешиваю творог с тертым сыром, зеленью и чесноком, распределяю на лаваше, сворачиваю конвертиками или рулетами и обжариваю на сковороде до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: лаваш хрустящий снаружи, с нежной, тягучей творожно-сырной начинкой внутри, с ароматом зелени и чеснока — идеально на завтрак, как перекус или вместо хлеба к супу. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и сытной выпечки без возни с тестом и дрожжами.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 300 г творога, 150 г твердого сыра, 1 яйцо (для скрепления), пучок зелени (укроп, петрушка), 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Творог смешайте с тертым сыром, рубленой зеленью и измельченным чесноком. Лаваш нарежьте на прямоугольники, выложите начинку на одну половину, накройте второй и защипните края. Обмакните в яйцо, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти пирожки — даже те, кто не любит творог, просили добавки! Получаются хрустящими и очень сырными. Кстати, вместо зелени можно добавить шпинат или вяленые томаты.