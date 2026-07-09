Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 11:35

Забыла о дрожжах и расстойке — заворачиваю начинку в лаваш и жарю до хруста. Пирожки готовы за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Все просто: смешиваю творог с тертым сыром, зеленью и чесноком, распределяю на лаваше, сворачиваю конвертиками или рулетами и обжариваю на сковороде до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: лаваш хрустящий снаружи, с нежной, тягучей творожно-сырной начинкой внутри, с ароматом зелени и чеснока — идеально на завтрак, как перекус или вместо хлеба к супу. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и сытной выпечки без возни с тестом и дрожжами.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 300 г творога, 150 г твердого сыра, 1 яйцо (для скрепления), пучок зелени (укроп, петрушка), 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Творог смешайте с тертым сыром, рубленой зеленью и измельченным чесноком. Лаваш нарежьте на прямоугольники, выложите начинку на одну половину, накройте второй и защипните края. Обмакните в яйцо, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти пирожки — даже те, кто не любит творог, просили добавки! Получаются хрустящими и очень сырными. Кстати, вместо зелени можно добавить шпинат или вяленые томаты.

Проверено редакцией
Читайте также
Зеленый лаваш: вода, мука и масло — через 15 минут ем конвертики с любой начинкой
Общество
Зеленый лаваш: вода, мука и масло — через 15 минут ем конвертики с любой начинкой
Беру лаваш, творожный сыр и курицу: ПП-пирожки без теста — сытный перекус, который не навредит фигуре
Общество
Беру лаваш, творожный сыр и курицу: ПП-пирожки без теста — сытный перекус, который не навредит фигуре
Через 15 минут уже ем: десерт в кружке «Панчо» — нежный шоколадный тортик без духовки
Общество
Через 15 минут уже ем: десерт в кружке «Панчо» — нежный шоколадный тортик без духовки
Нежные кабачковые вафли: три рецепта, которые заменят калорийный завтрак
Семья и жизнь
Нежные кабачковые вафли: три рецепта, которые заменят калорийный завтрак
Забыла о покупных сладостях — пеку турецкое печенье аджуа за час. Нежное, рассыпчатое и без хлопот
Общество
Забыла о покупных сладостях — пеку турецкое печенье аджуа за час. Нежное, рассыпчатое и без хлопот
лаваш
творог
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.