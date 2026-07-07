Зеленый лаваш: вода, мука и масло — через 15 минут ем конвертики с любой начинкой

Обычный лаваш давно перестала покупать. Теперь готовлю его сама, добавляя свежий шпинат. Лепешки получаются мягкими, эластичными и красивого зеленого цвета. Они отлично сворачиваются, не трескаются и подходят практически для любой начинки — от сыра и овощей до курицы, грибов или творога.

Особенно нравится, что в составе нет ничего лишнего.

Для приготовления понадобится: свежий шпинат (или другую зелень) — 70–100 г, вода комнатной температуры — 250 мл, растительное масло — 3–4 ст. л., соль — щепотка, мука — 430–450 г.

Шпинат вместе с 1–2 столовыми ложками воды измельчите блендером до гладкого пюре. Добавьте оставшуюся воду, растительное масло, соль и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое эластичное тесто и вымешивайте его около 3–4 минут.

Переложите в пакет или накройте миской и оставьте отдыхать на 20 минут. Затем разделите тесто на одинаковые кусочки и раскатайте каждый в очень тонкую круглую лепешку. Обжаривайте на хорошо разогретой сухой сковороде по 30–60 секунд с каждой стороны. Готовые лепешки сразу складывайте стопкой и накрывайте полотенцем, чтобы они остались мягкими. После этого заверните в них любую начинку и по желанию слегка обжарьте конвертики до золотистой корочки.

Личный опыт

Чаще всего делаю сразу двойную порцию. Часть лаваша использую в день приготовления, а остальной храню в пакете в холодильнике. Особенно вкусно получается с начинкой из сыра, зелени и яйца, курицы с овощами или творога с зеленью — такие конвертики одинаково хороши и на завтрак, и как быстрый перекус.