Забыла о покупных сладостях — пеку турецкое печенье аджуа за час. Нежное, рассыпчатое и без хлопот

Забыла о покупных сладостях — пеку турецкое печенье аджуа за час. Нежное, рассыпчатое и без хлопот

Беру манку, топленое масло, финики и муку и за час готовлю турецкое печенье аджуа, песочное, рассыпчатое, с нежной финиковой начинкой, которое тает во рту.

Получается обалденная вкуснятина: печенье рассыпчатое, маслянистое, с хрустящей корочкой и сладкой тягучей финиковой начинкой с ванильным ароматом — идеально к чаю, кофе или как угощение для гостей. Этот рецепт выручает, когда хочется удивить гостей необычным и вкусным угощением.

Для приготовления вам понадобится: 500 г топленого масла, 1 кг мелкой манки, 700 г фиников без косточек, 70 г топленого масла, мука пшеничная, щепотка ванилина, 600 мл воды, 30 г сухого молока.

Манку, муку и сухое молоко смешайте с маслом, руками разотрите в крошку, влейте воду, перемешайте и оставьте на 30 минут. Финики смешайте с растопленным маслом и дважды пропустите через мясорубку. Из теста скатайте шарики по 25 г, из финиковой пасты — меньшие шарики. В тесте сделайте углубление, вложите финиковую начинку, сформируйте ровный шарик и вдавите в формочку. Выпекайте в максимально нагретой духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подавайте остывшими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это печенье — даже те, кто не любит финики, просили добавки! Оно получается рассыпчатым и очень вкусным. Кстати, вместо топленого масла можно взять сливочное.