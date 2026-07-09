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09 июля 2026 в 10:45

Натираю кабачки и картошку на терке — на сковороде жарю деревенские оладьи: хрустящие, с укропом и сметаной

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодые кабачки и картофель, натираю на крупной терке, смешиваю с яйцами, мукой, солью и перцем, добавляю рубленый укроп — и обжариваю до золотистой хрустящей корочки.

Получается обалденная вкуснятина: оладьи румяные, с хрустом снаружи и нежной, сочной сердцевиной внутри, с ярким ароматом свежей зелени и картофельной сытностью. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и быстрого блюда из доступных продуктов.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупный кабачок, 2 средние картофелины, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, пучок укропа, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачок и картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, соль, перец и мелко рубленный укроп, хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти оладьи — даже те, кто не любит кабачки, просили добавки! Укроп придает свежесть, а картошка — сытность. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или зеленый лук. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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