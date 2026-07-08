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08 июля 2026 в 10:22

Этот рецепт фриттаты спасает меня, когда в холодильнике валяется одинокий кабачок

Фото: D-NEWS.ru
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Не надо быть итальянским поваром, чтобы приготовить этот ужин. Все гениальное просто: кабачки, яйца, пармезан и 30 минут твоего времени.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт. небольшого размера, лук репчатый красный — 1 луковица, чеснок — 3 зубчика, яйцо — 6 шт., сыр пармезан тертый — 100 г, масло оливковое — 2 ст. л., тимьян сухой — щепотка, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я чищу овощи и режу кабачки с луком тонкими кружками — так они быстрее прожарятся. Чеснок просто раздавливаю ножом, не мельчу. На разогретом оливковом масле обжариваю лук минуты три, потом добавляю тимьян, чеснок и кабачки. Жарю их по две минуты с каждой стороны, до легкой золотистости. Тем временем взбиваю яйца с половиной тертого пармезана.

Заливаю этой смесью кабачки на сковороде, солю, перчу и убавляю огонь. Через пять минут отправляю сковороду в духовку, разогретую до 180 °C, предварительно посыпав фриттату оставшимся сыром. Держу до золотистой корочки — обычно хватает пары минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура у фриттаты плотная, но не резиновая — идеально, чтобы взять с собой на работу. Разогрел на следующий день — вкус не потерялся ни капли.

Проверено редакцией
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