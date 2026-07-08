Натираю яблоки на терке — и в кляр: к завтраку жарю пышные оладьи — карамельные, с корицей и ароматом детства

Натираю яблоки на терке — и в кляр: к завтраку жарю пышные оладьи — карамельные, с корицей и ароматом детства

Беру кисло-сладкие яблоки, кефир, яйцо, муку и щепотку корицы — натираю яблоки на крупной терке, смешиваю с кефирно-яичным кляром, добавляю сахар и корицу, выкладываю на сковороду и обжариваю до золотистой карамельной корочки.

Получается обалденная вкуснятина: оладьи пышные, с хрустящей карамельной корочкой снаружи, а внутри — нежные, влажные, с кисло-сладкой яблочной начинкой и пряным ароматом корицы, который сразу возвращает в детство. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и быстрого завтрака без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 средних яблока (кисло-сладких), 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1 стакан муки, 2 ст. ложки сахара, 1/2 ч. ложки соды, 1/2 ч. ложки корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоки очистите и натрите на крупной терке. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соду, соль и корицу. Добавьте муку и натертые яблоки, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими с медом, сметаной или сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти оладьи — даже те, кто не любит яблочную выпечку, просили добавки! Корица и карамельная корочка делают их невероятно ароматными. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — оладьи станут еще нежнее.