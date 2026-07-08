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08 июля 2026 в 10:23

Европе спрогнозировали острый дефицит топлива для самолетов

FT: европейские операторы бизнесджетов рискуют остаться без топлива этим летом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Европейские операторы корпоративных самолетов готовятся к возможной нехватке топлива в разгар нынешнего туристического сезона, сообщает газета Financial Times. По данным издания, частные авиакомпании, услуги которых пользуются растущим спросом, всерьез опасаются, что при дефиците поставщики начнут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам.

Тревогу усилила недавняя нехватка топлива в аэропорту Ниццы — крупнейшего оператора частных самолетов в регионе и столицы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу. Там на прошлой неделе в течение нескольких часов сразу несколько бизнесджетов не могли дозаправиться. Через некоторое время проблема была урегулирована.

По мнению управляющего британской онлайн-платформой EnterJet для бронирования частных самолетов Чарльза Робинсона, маршруты бизнес-авиации в Европе придется корректировать, чтобы обходить аэропорты с ограниченными поставками топлива. Он предупредил, что подобные изменения неизбежно повлекут за собой увеличение операционных расходов.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что отечественные авиакомпании столкнулись с трудностями при поставках авиационного топлива. Он отметил, что возникающие проблемы оперативно решались. По его словам, несмотря на существующие сложности, все авиарейсы выполнялись в соответствии с расписанием.

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