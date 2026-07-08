Опасные паразиты атакуют купальщиков в водоемах России

Случаи заражения церкариозом, известным как «зуд купальщика», зафиксировали уже в восьми регионах России, сообщает Telegram-канал SHOT. Чаще всего болезнь подхватывают в южных и центральных областях, в которых много водоемов со стоячей водой. В них обитают личинки паразитов, способные проникать под кожу во время купания.

Этим летом заболевание зарегистрировано в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае. Врач-инфекционист Ольга Чернявская предупредила, что личинки вызывают сильный зуд и волдыри, а расчесывание ранок может привести к воспалению и нагноению. В группе риска — аллергики и люди с проблемной кожей.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что в России зафиксировали первый случай завозной инфекции мелиоидоза у женщины, вернувшейся из Таиланда. По данным ведомства, туристка в поездке посетила разные достопримечательности, в том числе ферму со слонами.

Кроме того, врач-инфекционист Наталья Турская рассказала, что главную угрозу для туристов в Египте представляют не редкие тропические болезни, а инфекции, передающиеся через воду, пищу и укусы насекомых. По словам специалиста, серьезной проблемой остается острый гастроэнтерит, способный вызвать сильное обезвоживание, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.