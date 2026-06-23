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23 июня 2026 в 09:42

Россиянка привезла из Таиланда смертельную инфекцию

Роспотребнадзор сообщил о мелиоидозе у россиянки после отдыха в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России выявлен первый случай завозного мелиоидоза у женщины, которая вернулась из Таиланда, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. По информации ведомства, туристка во время своего путешествия посещала различные достопримечательности, включая ферму со слонами. В настоящее время она находится в больнице, и ее состояние оценивается как критическое.

В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, — следует из сообщения.

Мелиоидоз — это серьезное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Burkholderia pseudomallei. Оно может проявляться в острой, подострой, хронической или латентной формах и часто сопровождается сепсисом, который приводит к формированию многочисленных абсцессов в разных органах и тканях. В некоторых случаях инфекция поражает центральную нервную систему. Без своевременного лечения вероятность летального исхода может достигать 95%.

Заражение происходит при контакте с загрязненной почвой, водой или пылью, а также через употребление зараженной воды. Инкубационный период длится в среднем 9 дней, максимум — 21 день. Вакцины против мелиоидоза нет.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля сообщило о втором случае подозрения на заражение вирусом Эбола в стране. Пациент вернулся из Демократической Республики Конго и обратился за помощью с симптомами температуры, головной боли и диареи.

Общество
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