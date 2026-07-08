Российские туристы показали покрытые мусором пляжи Антальи

Пластиковые отходы превратили часть побережья Антальи в Турции в зону загрязнения — на состояние пляжей жалуются туристы и местные жители, пишет Telegram-канал Baza. Отдыхающие начали публиковать в соцсетях кадры с береговой линии, покрытой мусором. По словам россиян, с утра на некоторых пляжах еще можно купаться, однако после обеда к берегу начинает прибивать измельченный пластик, крышки от бутылок, упаковки, бумагу и другие отходы, из-за чего появляется неприятный запах.

Жалобы поступают с участков побережья от Кемера до Коньяалты. В некоторых местах власти пытаются самостоятельно очищать пляжи, например в Чиралы, однако мусор вскоре появляется вновь. Местные жители предполагают, что отходы могут сбрасываться с коммерческих судов, и требуют принять меры и найти виновных.

Проблема пластикового загрязнения в Турции сохраняется уже несколько лет. Но, по словам жителей, в последние недели ситуация на побережье Антальи значительно ухудшилась.

Ранее на черноморском побережье Турции обнаружили беспилотный летательный аппарат, предположительно военного назначения. Дрон нашли местные жители в городе Фильос на севере страны.