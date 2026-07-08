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08 июля 2026 в 10:22

Врач объяснила, как одеваться при перепадах температур

Врач Чернышова: при перепадах температур нужно выбирать многослойную одежду

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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При перепадах температур в течение дня лучше выбирать многослойную одежду, рассказала LIFE.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Она отметила, что хорошим дополнением к образу станут утепляющие аксессуары — шарфы и перчатки.

Главный принцип: нижний базовый слой должен быть настолько комфортным, чтобы вы могли оставаться в нем весь теплый период дня, не испытывая дискомфорта. Все остальное — лишь съемная «надстройка» под погоду, — рассказала Чернышова.

Врач подчеркнула, что нужно выбирать закрытую обувь, но из дышащих материалов. По ее словам, резкие перепады температуры, в том числе из-за кондиционера, могут негативно влиять на здоровье.

Ранее кардиолог Луиза Алиева рассказала, что долгое пребывание на солнце и жаре обостряет варикоз из-за особенностей терморегуляции и риска обезвоживания. По ее словам, при высокой температуре сосуды расширяются, а потеря жидкости сгущает кровь, что усиливает застой в венах.

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