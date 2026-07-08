Врач назвала причины обострения варикоза летом

Долгое пребывание на солнце обостряет варикоз из-за особенностей терморегуляции и риска обезвоживания, заявила NEWS.ru кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Луиза Алиева. По ее словам, при высокой температуре сосуды расширяются, а потеря жидкости сгущает кровь, что усиливает застой в венах.

Обострение варикоза летом объясняется особенностями терморегуляции организма. При высокой температуре окружающей среды сосуды кожи и подкожной клетчатки расширяются, помогая организму избавляться от лишнего тепла. У людей с хронической венозной недостаточностью может усиливаться застой крови в венах. Дополнительным фактором является потеря жидкости при повышенном потоотделении. Если водный баланс своевременно не восполняется, изменяются свойства крови, это может способствовать усилению симптомов венозной недостаточности. Высокая температура сама по себе не вызывает образование тромбов у всех пациентов с варикозом. Однако сочетание жары с обезвоживанием, длительным пребыванием в неподвижном положении может ухудшать венозный отток и повышать вероятность развития тромботических осложнений, — пояснила Алиева.

Она отметила, что главным способом профилактики обострений является снижение застоя крови. По ее словам, рекомендуется избегать длительного статического положения в зной. Специалист подчеркнула, что полезно регулярно совершать пешие прогулки и выполнять простую гимнастику для ног.

Главным способом профилактики варикоза остается снижение венозного застоя. Нужно избегать продолжительного стояния или сидения без движения, особенно в наиболее жаркие часы дня. Полезно регулярно ходить пешком и выполнять несложные упражнения: вращения стопами, подъемы на носки, перекаты с пятки на носок, сгибание и разгибание стоп. Можно добавить умеренные физические нагрузки, в частности ходьбу и плавание. Такая активность стимулирует работу мышечно-венозной помпы голени и способствует более эффективному возврату крови к сердцу, — заключила Алиева.

Ранее врач-флеболог Дмитрий Некрасов заявил, что избежать проблем с сосудами в долгих поездках можно, поддерживая водный баланс и избегая перегрева. Он отметил, что также важно носить свободную одежду и следить за питанием.