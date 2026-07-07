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07 июля 2026 в 18:00

Шашлык из баклажанов в банке — готовлю по 2 кг за раз, а зимой пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
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Баклажаны «как шашлык» — это та заготовка, которая неизменно становится хитом любого зимнего застолья и исчезает со стола быстрее соленых огурцов и помидоров. Ее секрет — в невероятном сочетании: обжаренные до румянца баклажаны пропитываются пряным маринадом с луком и чесноком, приобретая вкус и аромат, удивительно напоминающий сочный шашлык. Эта закуска универсальна: она хороша и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или картофелю. Готовится она проще, чем кажется, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг баклажанов, 500 г репчатого лука, 1 головка чеснока, 200 мл растительного масла для жарки, 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 70–80 мл 9% уксуса, а также приправа для шашлыка. Баклажаны очистите от кожуры, нарежьте крупными кубиками и замочите на 20 минут в подсоленной воде (1 ст. л. соли на 3 л воды), чтобы они не потемнели и впитали меньше масла. Обсушите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. В отдельной посуде слоями выложите баклажаны, нарезанный полукольцами лук и нашинкованный пластинками чеснок, пересыпая каждый слой приправой для шашлыка. Приготовьте маринад: вскипятите 150–300 мл воды с солью и сахаром, добавьте уксус. Залейте маринадом баклажаны, установите гнет и оставьте на 12 часов. Разложите заготовку по стерилизованным банкам, залейте оставшимся маринадом и стерилизуйте 10–20 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти баклажаны — даже те, кто не любит овощные заготовки, просили добавки! Они получаются сочными, пряными и действительно напоминают шашлык. Кстати, можно добавить пару стручков острого перца для пикантности.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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