Нарезаю соломкой — и на огонь. Яркий гарнир из кабачка и моркови за 9 минут. Идеально к мясу и рыбе

Нарезаю соломкой — и на огонь. Яркий гарнир из кабачка и моркови за 9 минут. Идеально к мясу и рыбе

Беру молодой кабачок и сочную морковь — и за 9 минут готовлю яркий хрустящий гарнир, который отлично дополняет мясо, рыбу и птицу. Получается обалденная вкуснятина: яркая, ароматная, с чесночной ноткой и свежей кислинкой — идеальный гарнир к мясу, рыбе или птице, а в холодном виде — отличная закуска. Этот рецепт выручает, когда нужно быстро и вкусно накормить семью без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 250 г молодого кабачка, 200 г моркови, 2 зубчика чеснока, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка лимонного сока, соль и специи (базилик, орегано) по вкусу. Морковь натрите на терке для корейской моркови соломкой. Разогрейте сковороду с маслом, выложите морковь и обжаривайте на сильном огне без крышки 3 минуты, помешивая. Кабачок натрите аналогичной соломкой и добавьте к моркови. Готовьте еще 5 минут, помешивая. Чеснок измельчите, добавьте к овощам вместе с лимонным соком, солью и специями. Обжаривайте еще 1 минуту. Подавайте горячим или охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот гарнир — даже те, кто не любит овощи, просили добавки! Кабачок остается хрустящим, а морковь — сладкой. Кстати, вместо лимонного сока можно взять бальзамический уксус. Находка, а не рецепт!