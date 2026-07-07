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07 июля 2026 в 15:35

Перестала покупать колбасу — делаю паштет в банках на зиму. Открываю — и завтрак готов

Фото: D-NEWS.ru
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Беру говяжью печень, мясо, сало и лук — и за пару часов готовлю домашний паштет в банках, который заменяет колбасу и всегда выручает на завтрак, обед или перекус.

Получается обалденная вкуснятина: паштет нежный, однородный, с насыщенным мясным вкусом и ароматом печени, идеально мажется на хлеб, подходит к макаронам, картошке или просто как закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется натуральной, вкусной и сытной заготовки без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг мяса (свинина или говядина), 1 кг говяжьей печени, 1,5 кг сала, 1 кг лука, 2,5-3 ст. ложки соли, черный перец по вкусу. Мясо, печень, сало и лук нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Добавьте соль и перец, тщательно перемешайте до однородности. Разложите массу по стерилизованным банкам, накройте крышками (не закатывайте плотно). Стерилизуйте в духовке при 120 °C 2-2,5 часа или в автоклаве 40 минут при 120 °C. После стерилизации банки достаньте, закатайте крышками и остудите. Храните в холодильнике или погребе.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот паштет — даже те, кто не любит печень, просили добавки! Он нежный, сытный и отлично хранится. Кстати, вместо сала можно взять сливочное масло для более нежной текстуры. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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